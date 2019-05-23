Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса

Независимый топливный союз считает, что причиной ситуации, сложившейся на топливном рынке, стало то, что независимые НПЗ и заправки не были вовлечены в диалог

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Независимый топливный союз (НТС) ответил вице-премьеру Дмитрию Козаку, заявившему об отсутствии причин для беспокойства из-за возможного роста цен на топливо. Сообщение НТС есть в распоряжении РБК.

Как указал НТС, в 2018 году к концу апреля розничные цены относительно января выросли на 19,5% по АИ-92 и по АИ-95, а на дизтопливо — на 16%. В этом году, как отмечает НТС, рост цен на АИ-92 относительно января составил 26,4%, на АИ-95 — 27,7%, на дизтопливо — 3,2%.

По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль. «Минфин оказался не готов скорректировать показатели демпфера, чтобы он, наконец, заработал и позволил бы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке, тем самым ограничив рост цен на моторное топливо и в опте, и в рознице», — указал НТС. Кроме того, отмечается, что ФАС позволила крупным нефтяным компаниям превратить биржевой механизм в средство «разгонки» оптовых цен. НТС также обвинил антимонопольное ведомство в невыполнении обязанностей по ограничению власти крупных нефтяных компаний.

«Как нам видится, основная проблема в том, что независимые НПЗ и АЗС не стали стороной диалога. А их положение и является ведущим индикатором здоровья нефтяной отрасли в целом», — подчеркнул НТС.