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Экономика ,  
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Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
Независимый топливный союз считает, что причиной ситуации, сложившейся на топливном рынке, стало то, что независимые НПЗ и заправки не были вовлечены в диалог
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Независимый топливный союз (НТС) ответил вице-премьеру Дмитрию Козаку, заявившему об отсутствии причин для беспокойства из-за возможного роста цен на топливо. Сообщение НТС есть в распоряжении РБК.

Как указал НТС, в 2018 году к концу апреля розничные цены относительно января выросли на 19,5% по АИ-92 и по АИ-95, а на дизтопливо — на 16%. В этом году, как отмечает НТС, рост цен на АИ-92 относительно января составил 26,4%, на АИ-95 — 27,7%, на дизтопливо — 3,2%.

По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль. «Минфин оказался не готов скорректировать показатели демпфера, чтобы он, наконец, заработал и позволил бы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке, тем самым ограничив рост цен на моторное топливо и в опте, и в рознице», — указал НТС. Кроме того, отмечается, что ФАС позволила крупным нефтяным компаниям превратить биржевой механизм в средство «разгонки» оптовых цен. НТС также обвинил антимонопольное ведомство в невыполнении обязанностей по ограничению власти крупных нефтяных компаний.

«Как нам видится, основная проблема в том, что независимые НПЗ и АЗС не стали стороной диалога. А их положение и является ведущим индикатором здоровья нефтяной отрасли в целом», — подчеркнул НТС.

Экономика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

Ранее НТС направил Козаку письмо, в котором предупредил о возможности резкого роста цен на бензин. Независимые АЗС указали, что с 15 апреля по 15 мая рост биржевых цен на бензин составил около 20%. Кроме того, как утверждал НТС, в 2019 году нефтепереработка оказалась «в кризисном состоянии» и ситуация весны прошлого года, когда цены на топливо на АЗС резко выросли, может повториться.

Козак заявил, что в правительстве не видят причин для беспокойства в связи с возможным ростом цен на топливо. «Мы мониторим ситуацию на рынке: биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись», — отмечал вице-премьер. Козак подчеркнул, что «это преждевременная тревога», и отметил, что не планирует обсуждать эту тему с нефтяниками. Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин также говорил, что динамика цен на топливо не превысит темпы инфляции.
 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Минфин, АЗС, бензин, топливо
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