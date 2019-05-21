Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

Вице-премьер назвал преждевременной и необоснованной тревогу топливных ассоциаций в связи с ростом биржевых цен на бензин и дизель. Козак связал это с ростом мировых цен на топливо и отметил, что правительство мониторит ситуацию

Дмитрий Козак (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Он прокомментировал письмо, которое ему написал Независимый топливный союз (НТС), предупредив о возможности резкого роста цен на бензин. В письме говорилось, в том числе, что с 15 апреля по 15 мая рост биржевых цен на бензин составил около 20%. НТС также утверждал, что в 2019 году нефтепереработка оказалась «в кризисном состоянии» и ситуация весны прошлого года может повториться: тогда цены на топливо на АЗС резко выросли, в пять раз обогнав инфляцию.

«Есть такое право обратиться [в правительство] у кого угодно. Есть ли к этому основания? Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись, — объяснил Козак, — Но сегодня это преждевременная тревога» (цитата по ТАСС). По его мнению, сегодняшний уровень биржевых цен обеспечивает розничному сегменту достаточную маржинальность.

Козак добавил, что не планирует обсуждать эту тему с нефтяниками.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России также не видит причин для паники: динамика цен на топливо не превысит темпы инфляции, заявил ТАСС начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.