В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

Церемония проходит с воинскими почестями под залп караула Преображенского полка. На ней собрались несколько сотен человек — сослуживцы, родственники и друзья Белянкина.

Бывший военный погиб в драке в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске. Он стал очевидцем избиения двух человек возле местного бара «БирХаус». Белянкин отвлек внимание напавших на себя, вмешался в драку и получил ножевое ранение в область сердца. Скорая прибыла на место происшествия через несколько минут после его смерти.

Следственный комитет завел уголовные дела об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном группой лиц. 5 июня суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца — Сергея Ходжаяна. Он не признал вину. Другие фигуранты дела — Сурен Маркосян и Нарек Степанян — арестованы по обвинению в хулиганстве.