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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

Церемония проходит с воинскими почестями под залп караула Преображенского полка. На ней собрались несколько сотен человек — сослуживцы, родственники и друзья Белянкина.

Бывший военный погиб в драке в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске. Он стал очевидцем избиения двух человек возле местного бара «БирХаус». Белянкин отвлек внимание напавших на себя, вмешался в драку и получил ножевое ранение в область сердца. Скорая прибыла на место происшествия через несколько минут после его смерти.

Общество
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего бойца спецназа ГРУ

Следственный комитет завел уголовные дела об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном группой лиц. 5 июня суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца — Сергея Ходжаяна. Он не признал вину. Другие фигуранты дела — Сурен Маркосян и Нарек Степанян — арестованы по обвинению в хулиганстве.

Теги: Москва, похороны
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