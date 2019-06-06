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Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал Сурена Маркосяна — третьего фигуранта дела об убийстве бывшего бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина. Об этом сообщает ТАСС.

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На заседании суда он вину не признал.

«Я там [из фигурантов дела] никого не знаю», — сказал в суде Маркосян.

Его адвокат заявила, что Сурен Маркосян непричастен к произошедшему, а также рассказала, что попросила суд отправить своего подзащитного под домашний арест. «Он социально стабилен, а его супруге нужна сейчас поддержка», — отметила она, уточнив, что его жена находится на восьмом месяце беременности.

Материал дополняется

Теги: спецназовцы, арест, фигуранты, Красногорск
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