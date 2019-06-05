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Предполагаемый убийца бывшего бойца спецназа ГРУ не признал вину

Сергей Ходжаян, задержанный по делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, не признал свою вину. Об этом сообщил
следователь городского суда Московской области, передает «РИА Новости».

Ходжаян пояснил судье, что «не способен на такое» (на убийство. — РБК). По его словам, он подошел к человеку, чтобы помочь. Ходжанян также заявил, что у него на иждивении трое детей, а до задержания он неофициально занимался продажей автозапчастей.

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Представитель прокуратуры настаивала на избрании ареста обвиняемому, не усмотрев иной меры пресечения для Ходжаняна. Суд согласился с этим.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца другого подозреваемого, гражданина Армении Нарека Степаняна. Следователи обвиняют его в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Он неофициально работал барменом в заведении «Бирхаус», рядом с которым произошла драка. Защита настаивает на том, что Степанян в момент драки находился на рабочем месте и не высказывал угрозы убийством.

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Бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Никита Белянкин был убит в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске, став очевидцем драки. Чтобы разнять конфликтующих, Белянкин решил вмешаться в конфликт и открыл предупредительный выстрел. Однако в ходе драки он получил ножевое ранение, от которого умер. Следователи завели дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.

Теги: офицер спецназа, убийство
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