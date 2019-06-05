Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-бойца ГРУ армянина

О его аресте ранее ходатайствовало следствие. Нареку Степаняну уже предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору

Нарек Степанян (справа) (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна — одного из участников драки в подмосковном Красногорске, в результате которой был убит бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — огласил судья вынесенное постановление.

Степаняна обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Мужчина свою вину не признает. Адвокат обвиняемого в суде указал, что во время происшествия его подзащитный находился на рабочем месте в баре «Бирхаус», под камеры не попал, нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал.

Как уточняет «РИА Новости», Степанян неофициально работал барменом в заведении, рядом с которым произошла драка. Помимо ходатайства о его аресте в суд поступило прошение об аресте обвиняемого в убийстве и еще одного обвиняемого в хулиганстве. По словам следователя СКР Алексея Титова, еще не все фигуранты установлены и задержаны. Всего по делу были задержаны четверо.

Никита Белянкин был убит в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске около кафе на Новотушинской улице. Там произошла массовая драка, Белянкин вмешался, чтобы разнять конфликтующих и в результате получил ножевое ранение. Следователи завели дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве.