Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК заявил бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин.

«Состояние тяжелое <...> Три дня будут держать на обезболивающих, потом решать, что делать», — сказал певец.

Отвечая на вопрос, нужна ли Алибасову операция, Левкин сказал: «Да». При этом он не уточнил, какого типа операция необходима продюсеру.

Инцидент с Бари Алибасовым произошел вечером 4 июня. Его сын в разговоре с РБК сообщил, что продюсера госпитализировали после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Алибасов-старший получил ожог пищевода, после чего был госпитализирован. Его спасали токсикологи и врачи скорой.