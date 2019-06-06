Аэропорт в Триполи подвергся авиационному удару

Международный аэропорт Митига в Триполи подвергся авиаудару. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook.

«Международный аэропорт Митига подвергся удару по взлетно-посадочной полосе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт был атакован военным самолетом. Других подробностей произошедшего не приводится.

В начале апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявлял, что намерен бороться с «террористами», которые занимают город. Тогда начались первые столкновения с войсками, подконтрольными признанному ООН правительству, которое возглавляет Фаиз Сарадж. Боевые действия по-прежнему продолжаются. По данным Reuters, в результате вооруженного конфликта погибли не менее 510 человек.