Следователи установили нанесшего смертельный удар бывшему бойцу спецназа

По делу об убийстве бывшего спецназовца в Красногорске задержаны еще два человека, сообщило следствие

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Следственный комитет установил человека, который нанес смертельное ранение бывшему бойцу спецназа ГРУ Никите Белянкину, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК.

Задержаны еще двое участников конфликта, следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и роль каждого участника конфликта.

По факту драки в подмосковном Красногорске, в результате которой погиб спецназовец, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «з» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство группой лиц) УК РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат и как можно скорее задержать причастных.

Конфликт, в результате которого погиб Белянкин, произошел 1 июня. Спецназовец стал очевидцем драки, происходившей возле бара «БирХауз», в ходе которой десять человек избивали двоих. Белянкин достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, после чего его повалили на землю и начали избивать, а один из нападавших ударил военнослужащего в область сердца ножом. Скорая помощь прибыла к месту происшествия через несколько минут после смерти Белянкина.