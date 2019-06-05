В Венгрии число погибших при столкновении катеров возросло до 11 человек

В Венгрии число погибших при столкновении катеров возросло до 11 человек

Дайверы нашли тела двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште. Таким образом число жертв возросло до 11 человек, сообщает венгерский телеканал M1.

Лидер команды дайверов рассказал телеканалу, что поиски осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 140 км/ч. По данным M1, спасатели обнаружили еще одно тело, однако его еще не идентифицировали, поэтому неизвестно, является ли погибший жертвой кораблекрушения.

Телеканал отмечает, что в среду, 5 июня, на место происшествия отправится большой плавучий кран, с помощью которого из реки достанут затонувший катер «Русалка». Он приплывет из словацкого города Комарно.

Associated Press добавляет, что ранее в понедельник, 3 июня, дайверы нашли еще два тела.