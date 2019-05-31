В Венгрии задержали капитана столкнувшегося на Дунае с катером судна

В Венгрии задержали капитана столкнувшегося на Дунае с катером судна

Национальная полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое ранее столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Задержанным оказался гражданин Украины из Одессы по имени Юрий. Ему 64 года, его фамилия не уточняется. Полиция подозревает его в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время мужчину поместили под стражу.

Катер Mermaid («Русалка») с туристами затонул вечером 29 мая в результате столкновения с другим прогулочным катером. Катастрофа произошла возле моста Маргит, недалеко от здания венгерского парламента. На борту находились 35 человек. Среди них — два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

По последним данным в результате происшествия погибли семь человек, еще семерых удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Спасательная операция осложнилась из-за ветра с дождем и мощного течения.

По мнению врачей, шансы найти выживших минимальны.