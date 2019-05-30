Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

По последним данным, три человека погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло после столкновения с другим прогулочным катером

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Три человека погибли и шестнадцать пропали без вести при крушении в Будапеште на Дунае прогулочного судна с туристами на борту. Об этом сообщает венгерский телеканал M1.

Сообщается, что всего на борту прогулочного катера, были 34 человека, включая экипаж. 14 человек удалось спасти. В основном, на катере были туристы из Азии.

ЧП произошло у моста Маргит в столице Венгрии. Столкнулись два прогулочных судна, одно из них затонуло.

На месте проводится спасательная операция. Она затруднена сильным ветром с дождем. Кроме того, в месте происшествия сильное течение.

В российском посольстве в Венгрии ТАСС заявили, что информации о россиянах среди пострадавших при крушении катера к ним не поступало. «По состоянию на 12:00 ночи информации от компетентных венгерских органов о нахождении россиян среди пострадавших не имеется», — сказал пресс-атташе посольства.