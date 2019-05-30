В Венгрии уточнили число пропавших без вести после аварии с катером

В Венгрии уточнили число пропавших без вести после аварии с катером

Полиция Будапешта уточнила, что в инциденте с утонувшим прогулочным катером на Дунае 21 человек все еще числится пропавшими без вести. Семь человек погибли, семерых удалось спасти, началось расследование, передает Reuters. Ранее сообщалось о 19 пропавших.

Катер Mermaid («Русалка») утонул вечером 29 мая после столкновения с другим прогулочным катером. На борту находились 35 человек: два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

Авария произошла у моста Маргит. Спасательную операцию затруднили ветер с дождем, а также сильное течение.



