Общество , 12:29
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В Венгрии уточнили число пропавших без вести после аварии с катером
Полиция Будапешта уточнила, что в инциденте с утонувшим прогулочным катером на Дунае 21 человек все еще числится пропавшими без вести. Семь человек погибли, семерых удалось спасти, началось расследование, передает Reuters. Ранее сообщалось о 19 пропавших.
Катер Mermaid («Русалка») утонул вечером 29 мая после столкновения с другим прогулочным катером. На борту находились 35 человек: два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.
Авария произошла у моста Маргит. Спасательную операцию затруднили ветер с дождем, а также сильное течение.