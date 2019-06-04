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Последний завод «Нового потока» остался без нефти

Марийский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за отсутствия маршрутных поручений. Об этом представитель компании «Транснефть» сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Вчера в 16:40 остановил прием Марийский завод из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений», — сказал представитель «Транснефти».

Марийский НПЗ входит в ГК «Новый поток». Завод работает с 1998 года в Республике Марий Эл.

Помимо этого НПЗ, в «Новый поток» входили один из крупнейших в России Антипинский НПЗ, а также Афипский НПЗ, контроль над которым в конце апреля получил предприниматель Михаил Гуцериев.

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Перед банкротством у крупнейшего независимого НПЗ появился новый акционер

Антипинский завод, расположенный в Тюменской области, в конце мая обратился в суд с просьбой признать его банкротом, а до того неоднократно приостанавливал свою работу из-за отсутствия поставок сырья.

Почти за год до обращения в суд, летом 2018 года, у завода появился новый акционер — Владимир Калашников, который ранее работал с Сергеем Собяниным.

Теги: «Новый поток», «Транснефть»
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