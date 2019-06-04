Последний завод «Нового потока» остался без нефти

Марийский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за отсутствия маршрутных поручений. Об этом представитель компании «Транснефть» сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Вчера в 16:40 остановил прием Марийский завод из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений», — сказал представитель «Транснефти».

Марийский НПЗ входит в ГК «Новый поток». Завод работает с 1998 года в Республике Марий Эл.

Помимо этого НПЗ, в «Новый поток» входили один из крупнейших в России Антипинский НПЗ, а также Афипский НПЗ, контроль над которым в конце апреля получил предприниматель Михаил Гуцериев.