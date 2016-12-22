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Один из крупнейших независимых НПЗ России остался без нефти
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Один из крупнейших независимых НПЗ России остался без нефти
Бизнес, 19:08
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Один из крупнейших независимых НПЗ России остался без нефти
Антипинский НПЗ приостановил переработку нефти из-за отсутствия поставок. В «Транснефти» заявили, что остановили прокачку с 3 декабря. Компания-владелец рассчитывает, что поставки на предприятие возобновятся в ближайшее время
Фото: annpz.ru

​Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в ГК «Новый поток») временно приостановил выпуск нефтепродуктов из-за прекращения поставок сырья. Об этом сообщил РБК источник, близкий к компании. Информацию об остановке поставок подтвердили РБК в ГК «Новый поток» и в «Транснефти». Ранее о приостановке сообщило агентство Reuters.

«Завод работает, но приостановлен выпуск нефтепродуктов, из-за того, что временно остановлены поставки нефти на НПЗ», — рассказал РБК источник, близкий к компании.

Представитель «Нового потока» в беседе с РБК заявил, что в настоящее время продолжается процесс оформления аккредитивов Антипинскому НПЗ от ПАО «Сбербанк России». Поставки нефти по трубопроводу на завод возобновятся в ближайшее время, добавил он.

Советник главы «Транснефти» Игорь Демин сообщил РБК, что поставки на Антипинский НПЗ были остановлены с 3 декабря из-за отсутствия маршрутных поручений. С начала декабря по той же причине не подавалась нефть на Афипский и Марийский НПЗ, добавил он. Отвечая на вопрос РБК, Демин отметил, что основная причина приостановки прокачки по трубопроводам на эти заводы — отсутствие у клиента нефти.

«Заводы платят за нефть поставщикам сырья — «Сургутнефтегазу» и «Роснефти», но без оплаты поставщики им нефть не продают. Только после покупки нефти заводам оформляют маршрутное поручение на ее прокачку по трубопроводам. Оплата за прокачку незначительна по сравнению со стоимостью самой нефти. Как только у них появится нефть, мы готовы возобновить прокачку, но завод пока не заявил объемы нефти на прокачку на завтрашнюю дату согласно установленному плану», — сказал советник главы «Транснефти».

Антипинский НПЗ открылся в 2006 году в промышленной зоне Тюмени. Forbes называет его крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом России, подключенным к магистральным нефтепроводу и нефтепродуктоводу, и отводит заводу 43-е место в списке 200 крупнейших частных компаний России 2016 года.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова, Мария Бондаренко.
Теги: Антипинский НПЗ , переработка нефти
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