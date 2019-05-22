Совладелец Афипского НПЗ оспорил его продажу Гуцериеву

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 -0,15 EUR Бирж. 71,73 -0,18 Brent 71,83 -0,08% USD Нал. 64,76 63,96 EUR Нал. 72,28 71,40 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1161 0,0000 BTC/USD Бирж. 7 856,00 -90,00 IMOEX 2 643,33 +1,02% RTSI 1 295,88 +1,31% DJIA 25 796,29 -0,31% Nasdaq 7 766,22 -0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+24,07%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,67%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+24,07%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,67%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Рауф Арашуков ответил Совфеду на решение лишить его статуса сенатора Общество, 16:54 Секретарем СНБО стал бывший министр финансов Украины Политика, 16:53 При столкновении молоковоза и грузовика на МКАД пострадал человек Общество, 16:44 Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций Финансы, 16:42 Посольство сообщило о 12 пострадавших россиянах в ДТП в Италии Общество, 16:35 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 16:34 Прорыва не будет: почему замедляется российская экономика Мнение, 16:33 Рауля Арашукова сняли с должности советника главы «Газпром межрегионгаза» Бизнес, 16:30 Большинство екатеринбуржцев выступили против строительства храма в сквере Общество, 16:22 Москва и Дамаск заявили об ухудшении ситуации в Рукбане и Аль-Холе Общество, 16:15 Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 16:07 Аэропорт Саратова эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании Общество, 16:04 «Галс-Девелопмент» возглавит Виктор Адамов из банка ВТБ Бизнес, 16:01 Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах Стиль, 15:55
Бизнес ,  
0 
Совладелец Афипского НПЗ оспорил его продажу Гуцериеву
Один из миноритарных акционеров Афипского НПЗ, связанный с основателем группы «Новый поток» Дмитрием Мазуровым, оспорил продажу завода Михаилу Гуцериеву. До сделки «Новый поток» управлял этим заводом
Вид на Афипский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Компания «Управление развитием», связанная с основателем группы «Новый поток» Дмитрием Мазуровым, оспорила сделку по продаже Афипского НПЗ мощностью 6 млн т в год в Краснодарском крае Михаилу Гуцериеву, следует из карточки краевого арбитражного суда.

Иск подан 29 апреля, компания просит суд признать недействительной продажу доли в Афипском НПЗ структуре «Ойл Технолоджис», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и его семьи. Помимо «Ойл Технолоджис» есть и другой ответчик — «Нефтегазиндустрия», через которую продавец, семья бывшего главы Госстроя Владимира Когана, контролировала этот завод.

Гуцериев купил контрольный пакет Афипского НПЗ мощностью 6 млн т у семьи Когана в конце апреля, писал «Коммерсантъ» и подтвердил источник РБК, близкий к одному из акционеров. Сумма сделки составила $20 млн, говорит собеседник РБК.

«Управлением развитием» с конца 2017 года владела 25% «АФ-Актив», которая контролирует 66,7% «Нефтегазиндустрии» (эффективная доля в Афипском НПЗ — 16,7%), и собиралась увеличить долю до контроля, а «Новый поток» управлял заводом. Сделка с Гуцериевым не согласовывалась с миноритарным акционером, продолжает собеседник РБК.

Доля «Управления активами» в Афипском НПЗ была заложена трейдеру Vitol, который взыскал этот пакет в ходе сделки Гуцериева с семьей Когана, а затем передал акции Сбербанку, основному кредитору завода, сказал РБК источник, близкий к одному из бывших акционеров завода. В результате структура Гуцериева получила все 100% Афипского НПЗ, сказал РБК источник, близкий к бизнесмену, но деталей не уточнил.

«Управление развитием» — компания, связанная с основателем «Нового потока» Дмитрием Мазуровым, сказал РБК источник, близкий к бизнесмену. По данным «Коммерсанта», именно «Новый поток» купил 25% «АФ-Актив». Но представитель этой компании сказал РБК, что «Управление развитием» не имеет отношения к группе.

Представители Сбербанка и Гуцериева пока не ответили на вопросы РБК.

Вслед за Афипским НПЗ Гуцериев может получить и Антипинский НПЗ, рассказывали источники РБК. Этот завод входит в группу «Новый поток» и ранее подал иск о собственном банкротстве. Но решение о сделке пока не принято: на Антипинский НПЗ есть и другой претендент — азербайджанская госкомпания Socar, и ее позиция пока сильнее, рассказывали три собеседников РБК. Решение о сделке с иностранным инвестором может быть принято в течение месяца.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Дмитрий Мазуров, Антипинский НПЗ, Афипский НПЗ, «Сбербанк»
Материалы по теме
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом
Бизнес
Перед банкротством у крупнейшего независимого НПЗ появился новый акционер
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter