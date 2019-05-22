Совладелец Афипского НПЗ оспорил его продажу Гуцериеву

Один из миноритарных акционеров Афипского НПЗ, связанный с основателем группы «Новый поток» Дмитрием Мазуровым, оспорил продажу завода Михаилу Гуцериеву. До сделки «Новый поток» управлял этим заводом

Вид на Афипский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Компания «Управление развитием», связанная с основателем группы «Новый поток» Дмитрием Мазуровым, оспорила сделку по продаже Афипского НПЗ мощностью 6 млн т в год в Краснодарском крае Михаилу Гуцериеву, следует из карточки краевого арбитражного суда.

Иск подан 29 апреля, компания просит суд признать недействительной продажу доли в Афипском НПЗ структуре «Ойл Технолоджис», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и его семьи. Помимо «Ойл Технолоджис» есть и другой ответчик — «Нефтегазиндустрия», через которую продавец, семья бывшего главы Госстроя Владимира Когана, контролировала этот завод.

Гуцериев купил контрольный пакет Афипского НПЗ мощностью 6 млн т у семьи Когана в конце апреля, писал «Коммерсантъ» и подтвердил источник РБК, близкий к одному из акционеров. Сумма сделки составила $20 млн, говорит собеседник РБК.

«Управлением развитием» с конца 2017 года владела 25% «АФ-Актив», которая контролирует 66,7% «Нефтегазиндустрии» (эффективная доля в Афипском НПЗ — 16,7%), и собиралась увеличить долю до контроля, а «Новый поток» управлял заводом. Сделка с Гуцериевым не согласовывалась с миноритарным акционером, продолжает собеседник РБК.

Доля «Управления активами» в Афипском НПЗ была заложена трейдеру Vitol, который взыскал этот пакет в ходе сделки Гуцериева с семьей Когана, а затем передал акции Сбербанку, основному кредитору завода, сказал РБК источник, близкий к одному из бывших акционеров завода. В результате структура Гуцериева получила все 100% Афипского НПЗ, сказал РБК источник, близкий к бизнесмену, но деталей не уточнил.