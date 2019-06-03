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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Мэр Екатеринбурга назвал самые популярные места для строительства храма

Сквер на Октябрьской площади, где изначально планировалось построить собор Святой Екатерины, что вызвало протесты среди местного населения, по итогам опроса оказался одной из наиболее предлагаемых площадок для строительства храма. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на заседании рабочей группы, передает ТАСС.

По его словам, опрос выявил трех лидеров — чаще всего горожане предлагали пустырь на пересечении Фурманова-Белинского, гостиницу «Дели» и сквер на Октябрьской площади. Мэр выразил надежду, что в скором времени появятся еще две наиболее популярные площадки, после чего «рабочая группа определит регламент голосования».

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Согласно опубликованному на сайте сообщению, в электронную приемную за десять дней поступило более 11 тыс. предложений о возможных площадках для строительства храма. Рейтинг будет обнародован 4 июня.

В середине мая в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В ходе протестов были задержаны десятки людей. Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию в городе, предложив местным властям провести опрос жителей.

Теги: Екатеринбург, сквер, Храм, строительство, опрос
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