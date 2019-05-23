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Раскол церкви ,  
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Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии
Филарет сказал, что если бы заранее знал условия предоставляемой Вселенским патриархатом автокефалии, то не согласился бы на принятие томоса
Филарет (Денисенко) (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, экс-патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заявил, что не будет выполнять условия предоставленного Вселенским патриархатом томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».

Он отметил, что если бы заранее знал текст томоса, то не согласился бы.

«Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», — сказал Филарет.

По его словам, томос поставил Украину в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата. Филарет назвал три условия томоса, с которыми он не согласен:

  • первое — это то, что живущие в эмиграции украинцы теперь являются частью Константинопольского патриархата, а не Православной церкви Украины (ПЦУ, новая созданная церковная структура в стране, которую возглавил митрополит Епифаний. — РБК);
  • второе — отсутствие возможности варить миро — приготовленный особым способом и освященный состав, который используется в таинстве миропомазания. Право приготовления миро есть только у автокефальной церкви. «Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы», — подчеркнул Филарет;
  • третье — разрешением конфликтов внутри Православной церкви Украины занимается Константинопольский патриархат.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь», — заключил Филарет.

Он добавил, что отказываться от предоставленного томоса в Киеве не будут, однако с его условиями соглашаться не станут.

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Отвечая на вопрос, как сейчас устроена православная религиозная система на Украине, он сказал, что есть Украинская православная церковь Киевского патриархата, которая является частью новосозданной Православной церкви Украины.

«Раскола нет, есть только разный подход. Одни хотят сохранить Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат на Украине существовал внутри страны, а за ее пределами, как сказано в томосе, была бы митрополия», — заявил Филарет.

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В сочельник, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины. Ее возглавил наместник Филарета митрополит Епифаний (Думенко). Русская православная церковь считает это расколом, предоставленную автокефалию — «пустышкой», а день подписания томоса — трагедией для вселенского православия.

Между Епифанием и Филаретом уже продолжительное время идет конфликт. В мае он обострился. Поводом стало решение Филарета созвать архиереев новой церкви с целью возрождения Киевского патриархата под своим руководством.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Филарет, православная церковь, Киевский патриархат
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