Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии

Филарет сказал, что если бы заранее знал условия предоставляемой Вселенским патриархатом автокефалии, то не согласился бы на принятие томоса

Филарет (Денисенко) (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, экс-патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заявил, что не будет выполнять условия предоставленного Вселенским патриархатом томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».

Он отметил, что если бы заранее знал текст томоса, то не согласился бы.

«Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», — сказал Филарет.

По его словам, томос поставил Украину в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата. Филарет назвал три условия томоса, с которыми он не согласен: