Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, экс-патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заявил, что не будет выполнять условия предоставленного Вселенским патриархатом томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».
Он отметил, что если бы заранее знал текст томоса, то не согласился бы.
«Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», — сказал Филарет.
По его словам, томос поставил Украину в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата. Филарет назвал три условия томоса, с которыми он не согласен:
- первое — это то, что живущие в эмиграции украинцы теперь являются частью Константинопольского патриархата, а не Православной церкви Украины (ПЦУ, новая созданная церковная структура в стране, которую возглавил митрополит Епифаний. — РБК);
- второе — отсутствие возможности варить миро — приготовленный особым способом и освященный состав, который используется в таинстве миропомазания. Право приготовления миро есть только у автокефальной церкви. «Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы», — подчеркнул Филарет;
- третье — разрешением конфликтов внутри Православной церкви Украины занимается Константинопольский патриархат.