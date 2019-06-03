Помпео усомнился в шансах исполнить план по ситуации на Ближнем Востоке

Помпео усомнился в шансах исполнить план по ситуации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил сомнение по поводу реализации плана под названием «сделка века», разрабатываемого администрацией Вашингтона для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на аудиозапись выступления американского дипломата в ходе закрытой встречи с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

Глава Госдепартамента отметил, что план «неисполнимый» и он не сможет «принести результатов». Тем не менее он выразил надежду, что «сделка века» не будет отвергнута с ходу.

«Он [план] может быть отвергнут. Большой вопрос в том, сможем ли мы получить достаточно пространства для реального разговора о том, как его [план] выстраивать», — приводит издание слова Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что обнародование плана неоднократно приходилось откладывать. «Нам потребовалось больше времени, чтобы разработать наш план, чем первоначально предполагалось», — добавил госсекретарь.

Также Помпео усомнился в возможности США урегулировать конфликт с помощью разрабатываемого плана. Он выразил надежду, что этой проблемой [урегулированием конфликта] будут заниматься всерьез. Кроме того, госсекретарь заявил, что опасается из-за того, что план будет односторонним, а выгоду из него извлекут только власти Израиля. При этом глава Госдепа отказался считать эту сделку неудачей.

«Называйте как угодно. Я часто терплю неудачи, так что речь не идет о том, чтобы не использовать такое слово», — добавил дипломат.

Участники, присутствовавшие на встрече с Помпео, рассказали изданию о своих впечатлениях. По их словам, госсекретарь не был оптимистичен относительно успешной реализации сделки.

О планах реализовать «сделку века» по ситуации на Ближнем Востоке в середине апреля текущего года объявил зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он отмечал, что в группу войдут 100 иностранных дипломатов. План планируется представить в июне этого года. Идею поддержал Дональд Трамп.