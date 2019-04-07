Нетаньяху пообещал суверенитет над поселениями на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью «12 телеканалу», что в случае победы на выборах, которые пройдут 9 апреля, он распространит израильский суверенитет на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан.

«Я не буду делить Иерусалим и не буду искоренять поселения. Я буду следить за тем, чтобы мы контролировали территорию к западу от реки Иордан. — сказал он. — Мы перейдем к следующему этапу. Я собираюсь применить суверенитет».

По словам Нетаньяху, «Палестинское государство ставит под угрозу» существование Израиля. «За последние восемь лет я выдержал огромное давление, ни один премьер-министр не выдержал такого давления. Мы должны контролировать нашу судьбу», — добавил премьер (цитата по Haaretz).

Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана в результате Шестидневной войны в 1967 году. После этого на территории начали появляться израильские поселения. К настоящему времени их насчитывается более 500.

Палестинцы стремятся создать на Западном берегу реки Иордан и в управляемом исламистским движением ХАМАС секторе Газа государство со столицей в Восточном Иерусалиме.​ Мирные переговоры между Израилем и Палестиной провалились в 2014 году.