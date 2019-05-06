Палестина и Израиль договорились о прекращении огня после обстрелов

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня после обстрелов

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня после «массированных атак» в районе сектора Газа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Представители исламистского движения ХАМАС и террористической организации «Палестинский исламистский джихад» сообщили, что стороны согласились прекратить военные действия с 4:30 мск 6 мая.

Агентство отмечает, что договоренность достигли при посредничестве Египта. Reuters со ссылкой на палестинских чиновников подтвердило информацию о перемирии и участии Каира в его достижении.

4 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» выпустили по израильской территории более 200 ракет. В свою очередь ЦАХАЛ нанес ответные удары по их позициям.