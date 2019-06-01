Дочь Алсу пожертвовала выигрыш в «Голос. Дети» на благотворительность

Дочь певицы Алсу, победительница музыкального шоу «Голос. Дети» 11-летняя Микелла Абрамова пожертвовала свой выигрыш в размере 1 млн руб. татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом объявил на благотворительном концерте по случаю Дня защиты детей «Алсу Дети» председатель правления фонда Владимир Вавилов, передает ТАСС.

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос» <…> Она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сказал Вавилов.

Фонд был учрежден в 2003 году по инициативе Владимира и Марины Вавиловых в память об их дочери Анжеле, умершей от рака в пятилетнем возрасте.

Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал». Абрамова входила в команду Светланы Лободы. За звание победителя сезона также боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.