Дочь Алсу пожертвовала выигрыш в «Голос. Дети» на благотворительность

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,88 64,83 EUR Нал. 73,60 72,64 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 510,10 -23,30 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
В Роспотребнадзоре оценили слова врача Толоконской о пользе клещей Общество, 21:01 Тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» объявили стартовые составы на финал ЛЧ Спорт, 21:00 Карен Хачанов третий раз подряд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 20:29 Дочь Алсу пожертвовала выигрыш в «Голос. Дети» на благотворительность Общество, 20:27 Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района Общество, 20:15 В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов Общество, 20:00 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:55 Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций Спорт, 19:53 Более 286 млн руб. компенсаций выплатили по катастрофе SSJ100 Общество, 19:45 Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы Спорт, 19:36 Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов Общество, 19:35 Полиция задержала мать оставленных в подмосковном хостеле детей Общество, 19:21 Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече Политика, 19:02 Ространснадзор обещал проверить РЖД после ЧП с поездом в Забайкалье Общество, 18:38
Скандал в шоу «Голос» ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Дочь Алсу пожертвовала выигрыш в «Голос. Дети» на благотворительность

Дочь певицы Алсу, победительница музыкального шоу «Голос. Дети» 11-летняя Микелла Абрамова пожертвовала свой выигрыш в размере 1 млн руб. татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом объявил на благотворительном концерте по случаю Дня защиты детей «Алсу Дети» председатель правления фонда Владимир Вавилов, передает ТАСС.

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос» <…> Она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сказал Вавилов.

Фонд был учрежден в 2003 году по инициативе Владимира и Марины Вавиловых в память об их дочери Анжеле, умершей от рака в пятилетнем возрасте. 

Общество
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал». Абрамова входила в команду Светланы Лободы. За звание победителя сезона также боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

Яндекс. Директ

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты зрительского голосования. Такое решение было принято после выявления компанией Group-IB, занимавшейся расследованием из-за подозрения в накрутке голосов, автоматизированной отправки СМС в пользу участника номер 07, под которым выступала Абрамова. По оценке Group-IB, таким образом дочь Алсу получила более 38 тыс. голосов, стоимость накрутки компания оценила в 2,28–3,04 млн руб.

Общество
Как развивался скандал с шоу «Голос. Дети»

24 мая в эфире вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор телеканала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса, включая Абрамову. В спецвыпуске Микеллла Абрамова не принимала участие. Обращаясь в дочери Алсу, Эрнст отметил, что она остается «частью семьи» шоу.

Теги: Алсу, «Голос», благотворительный фонд
Материалы по теме
Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу
Общество
Эрнст в прямом эфире назвал победителей шоу «Голос. Дети» после скандала
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter