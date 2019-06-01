Запрет на поставки угля и нефти из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефти из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня. В частности, согласно постановлению правительства России поставлять на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно будет только с разрешения Минэкономразвития России.

31 мая ведомство представило на рассмотрение правительства список компаний для выдачи им разрешений на поставки с 1 июня отдельных видов товаров на Украину.

В середине апреля премьер-министр Дмитрий Медведев запретил поставки на Украину из России сырой нефти и ряда разновидностей нефтепродуктов, а также угля. Медведев заявлял, что запрет является ответом на недружественные действия Киева.

Эти меры Москвы, в свою очередь, последовали за санкциями, которые 10 апреля Украина ввела против России. Тогда украинский кабмин расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу. В него включили стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и прочее.

В середине мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал ввести дополнительные пошлины на российские товары, а также запретить ввозить некоторые категории продукции. Такие меры он объяснил зеркальным ответом на аналогичные ограничения, введенные со стороны Москвы.