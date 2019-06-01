Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 27 человек

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,87 65,00 EUR Нал. 73,55 72,73 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 555,20 +21,80 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Власти отказались эвакуировать жителей Дзержинска после взрыва Общество, 15:43 СК назвал техногенными взрывы на заводе в Дзержинске Общество, 15:28 При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек Общество, 15:21 Житель Дзержинска опубликовал видео с места взрыва на заводе «Кристалл» Общество, 15:19 Чемпионка «Ролан Гаррос» одержала разгромную победу в третьем круге Спорт, 15:01 Причиной взрывов в Дзержинске стало нарушение технологического процесса Общество, 14:55 Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 27 человек Общество, 14:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 14:39 Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП Спорт, 14:34 Медведев заявил об отсутствии планов вводить визы для граждан Узбекистана Политика, 14:24 Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске достигло 19 человек Общество, 13:58 Лионель Месси назвал ошибкой продажу «Реалом» Криштиану Роналду Спорт, 13:56 Очевидцы сообщили детали взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Общество, 13:52 СК сообщил о задержании главы «Ивановского бройлера» по делу о хищении Общество, 13:36
Общество ,  
0 
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 27 человек
Серия взрывов произошла на заводе «Кристалл», после этого возник пожар. Сотрудников эвакуировали
Фото: Елена Сорокина / ТАСС

В Дзержинске Нижегородской области 27 человек обратились за медицинской помощью после серии взрывов в цехе по производству тротила. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«На месте работает 10 формирований службы медицины катастроф, всего, считая жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Общество
Взрывы в Дзержинске произошли на заводе по производству тротила

Взрывы боеприпасов в одном из цехов завода произошли днем 1 июня, после этого начался пожар. По данным МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м, в результате взрыва было разрушено административное здание. Персонал успели эвакуировать. На месте случившегося работает оперативный штаб, в который входит замгубернатора региона Дмитрий Краснов и и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова.

Очевидец рассказал РБК, что примерно в километре от места происшествия у магазина частично обрушились стекла. Другая местная жительница сообщила, что услышала два хлопка: от первого «покосилось» все в помещении, а от второго перевернуло мебель и выпал навесной потолок.

Авторы: Роман Кирьянов, Александра Хрисанфова, Юлия Выродова
Теги: Нижегородская область, взрыв
Материалы по теме
Очевидцы сообщили детали взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске
Общество
Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске достигло 19 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter