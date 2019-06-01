Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 27 человек

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 27 человек

Серия взрывов произошла на заводе «Кристалл», после этого возник пожар. Сотрудников эвакуировали

Фото: Елена Сорокина / ТАСС

В Дзержинске Нижегородской области 27 человек обратились за медицинской помощью после серии взрывов в цехе по производству тротила. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«На месте работает 10 формирований службы медицины катастроф, всего, считая жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Взрывы боеприпасов в одном из цехов завода произошли днем 1 июня, после этого начался пожар. По данным МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м, в результате взрыва было разрушено административное здание. Персонал успели эвакуировать. На месте случившегося работает оперативный штаб, в который входит замгубернатора региона Дмитрий Краснов и и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова.

Очевидец рассказал РБК, что примерно в километре от места происшествия у магазина частично обрушились стекла. Другая местная жительница сообщила, что услышала два хлопка: от первого «покосилось» все в помещении, а от второго перевернуло мебель и выпал навесной потолок.