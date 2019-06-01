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СК назвал техногенными взрывы на заводе в Дзержинске

Взрывы, прогремевшие на территории АО ГосНИИ «Кристалл», носят техногенный характер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Общество
Житель Дзержинска опубликовал видео с места взрыва на заводе «Кристалл»

Серия взрывов прогремела на предприятии днем в субботу, 1 июня. После этого начался пожар, площадь возгорания составила 100 кв. м. Сотрудников предприятия успели эвакуировать.

В результате пострадали 38 человек. Ранее сообщалось о 27 пострадавших, 11 из них после осмотра врача отпустили домой, остальных госпитализировали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По факту случившегося губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил организовать оперативный штаб из представителей областного правительства, МЧС и администрации Дзержинска.

Теги: Следственный комитет, Нижегородская область, Дзержинск, взрыв, уголовное дело
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