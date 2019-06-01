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Политика ,  
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Вице-премьер Украины пригрозил «новым русским» во власти госпереворотом

Если «новые русские» во власти в Киеве отменят закон об исключительности украинского языка, то в стране может произойти госпереворот, пригрозил вице-премьер Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Розенко назвал критиков закона «проходимцами» и отметил, что они в итоге оказываются «за поребриком» [имеется в виду Россия].

«Даже не думай...те [с такой паузой в слове президент Владимир Зеленский обращался к бывшему главе государства Петру Порошенко во время выборов]. Мы можем повторить», — заключил вице-премьер.

Порошенко подписал закон об украинском языке перед уходом со своего поста в середине мая. Зеленский, как и его команда, выступает против документа: он счел закон «заложником политической риторики». Еще до вступления Зеленского в должность Верховная рада отклонила несколько постановлений об отмене закона.

Теги: госпереворот, Владимир Зеленский, вице-премьер
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