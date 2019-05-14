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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Рада отказалась отменить закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений об отмене решения о принятии законопроекта о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект. По его словам, «в ближайшие часы или дни» документ подпишет президент Украины.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране.

Материал дополняется.

Теги: Верховная рада, украинский язык, Андрей Парубий
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