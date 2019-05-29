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Общество ,  
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СК начал проверку ареста российского сотрудника ООН в Косово

По факту инцидента с россиянином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником миссии ООН в Косово, начата доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — говорится в сообщении.

По данным СК, утром 28 мая косовские полицейские вторглись в населенные сербами районы на севере территории, где арестовали Краснощекова, обладающего дипломатическим иммунитетом. Во время задержания россиянину были причинены телесные повреждения.

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Президент Косово Хашим Тачи утверждал, что задержанный россиянин пытался помешать полиции. По его словам, операция проводилась на законных основаниях.

После задержания российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить Краснощекова. В миссии ООН уточнили, что задержаны два ее сотрудника, обоих доставили в больницу с травмами. Позднее в тот же день россиянина освободили.

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29 мая главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребовал снять дипломатический иммунитет с Краснощекова. По его словам, россиянин и еще семь человек подозреваются в совершении преступления и воспрепятствовании должностному лицу.

Теги: Косово, доследственная проверка
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Прокурор в Косово попросил снять иммунитет с российского сотрудника ООН
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден
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