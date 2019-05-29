СК начал проверку ареста российского сотрудника ООН в Косово

По факту инцидента с россиянином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником миссии ООН в Косово, начата доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — говорится в сообщении.

По данным СК, утром 28 мая косовские полицейские вторглись в населенные сербами районы на севере территории, где арестовали Краснощекова, обладающего дипломатическим иммунитетом. Во время задержания россиянину были причинены телесные повреждения.

Президент Косово Хашим Тачи утверждал, что задержанный россиянин пытался помешать полиции. По его словам, операция проводилась на законных основаниях.



После задержания российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить Краснощекова. В миссии ООН уточнили, что задержаны два ее сотрудника, обоих доставили в больницу с травмами. Позднее в тот же день россиянина освободили.