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Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции в Россию обвиняемого в мошенничестве Ярослава Сумбаева, дело которого вела убитая в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. Об этом РБК сообщил адвокат Сумбаева Иванэ Норакидзе.

«Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции. Ранее Тбилисский городской суд принял аналогичное решение после того, как поступило такое требование от Генпрокуратуры России к Генпрокуратуре Грузии. Мы с этими решениями не согласны, они необоснованны», — сообщил Норакидзе.

Защита Сумбаева считает, что в России его «хотят осудить за убийство, а не за мошенничество». «Мы в кратчайшие сроки обжалуем решения в ЕСПЧ, чтобы Ярослава не экстрадировали. Страсбургский суд рассматривает такие дела в особом регламенте за 48 часов», — рассказал адвокат.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.

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Она в том числе занималась расследованием дела о создании преступного сообщества, которое получило 17 млн руб. на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов в 2013–2014 годах. Всего дело объединяет около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании, в том числе S7 и РЖД. Членов ОПГ подозревают во взломе аккаунтов транспортных компаний. Незадолго до убийства Шишкина получала угрозы.

Сумбаев в обвинительном заключении по делу о мошенничестве назван организатором и лидером преступного сообщества. От правоохранительных органов он сумел скрыться.

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Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи погибшей Шишкиной, ранее рассказывал РБК, что Сумбаев не только основной подозреваемый по делу, которое она вела, но также является предполагаемым заказчиком убийства следователя.

Следственный комитет в апреле сообщил, что за убийством Шишкиной в октябре 2018 года и покушением на свидетеля, дававшего показания по одному из ее дел, могли стоять одни и те же лица.

По подозрению в убийстве подполковника Шишкиной в Петербурге ранее также были задержаны двое мужчин — Абдулазис Абдулазисов, а также еще один подозреваемый, который выступал посредником.

Теги: новости РБК, следователь, Убийство, заказчик
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