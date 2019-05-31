Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции в Россию обвиняемого в мошенничестве Ярослава Сумбаева, дело которого вела убитая в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. Об этом РБК сообщил адвокат Сумбаева Иванэ Норакидзе.

«Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции. Ранее Тбилисский городской суд принял аналогичное решение после того, как поступило такое требование от Генпрокуратуры России к Генпрокуратуре Грузии. Мы с этими решениями не согласны, они необоснованны», — сообщил Норакидзе.

Защита Сумбаева считает, что в России его «хотят осудить за убийство, а не за мошенничество». «Мы в кратчайшие сроки обжалуем решения в ЕСПЧ, чтобы Ярослава не экстрадировали. Страсбургский суд рассматривает такие дела в особом регламенте за 48 часов», — рассказал адвокат.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.