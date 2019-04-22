СК представил новую версию организации убийства следователя Шишкиной

СКР считает, что за убийством следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в октябре 2018 года и покушением на свидетеля, дававшего показания по одному из ее дел, могли стоять одни и те же лица

Автомобили СК РФ у места убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной (Фото: ТАСС)

Организаторами убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной могли быть фигуранты уголовного дела о хищении средств с банковских карт, которое она вела при жизни, сообщает Следственный комитет.

К такому заключению СК пришел после того, как изучил работу следователя Шишкиной.

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве один из фигурантов этого дела дал подробные показания, изобличающие других соучастников, после чего стал получать угрозы физической расправы.

«17 ноября 2015 года в вечернее время у дома № 40 по улице Бутлерова в городе Санкт-Петербурге двое мужчин совершили на него нападение, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы также получили видеозапись, на которой запечатлен нападавший на свидетеля мужчина. «Следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица», — говорится в сообщении СК.