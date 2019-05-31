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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК. Юрист просит омбудсмена направить сотрудника аппарата на заседание Мосгорсуда 13 июня, где будет рассматриваться апелляционная жалоба футболистов.

Бушманов считает, что суд первой инстанции допустил ошибку, в результате все фигуранты дела были «незаконно осуждены». В частности, по его словам, Мамаев не участвовал в потасовке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком, а водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук первый нанес удар спортсмену.

«Мамаев в «Кофемании» никаких действий не совершал, он сидел за столом. А ему вменяют хулиганство. Мамаев признает свое участие в причинении телесных повреждений Соловчуку. Но это было сделано не из хулиганских побуждений, а исходя из личных неприязненных отношений, которые возникли в связи с противоправным поведением потерпевшего и нанесением им первичного удара Мамаеву», — заявил юрист.

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По словам адвоката, защита представила суду заключение специалиста, составившего подробную раскадровку видеозаписи. Он пришел к выводу, что сначала удар был нанесен Мамаеву. «Это влияет на квалификацию: если за хулиганские побуждения предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, то за неприязненные отношения — четыре месяца ареста», — объяснил он.

Юрист также подчеркнул, что восьмимесячное пребывание в СИЗО плохо влияет на здоровье всех фигурантов. «Несмотря на то, что Мамаев не жалуется, длительное бездействие у профессионального спортсмена в любом случае вызывает проблемы со здоровьем. Эти моменты требуют внимания со стороны уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой», — добавил Бушманов.

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий были арестованы в октябре за две драки в центре Москвы с участием водителя ведущей «Первого канала» и двух чиновников. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаев и Протасовицкий проведут в колонии 6,5 месяца, а Кокорины — на месяц больше.

Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор футболистам, Мосгорсуд рассмотрит жалобы 13 июня.

Теги: Павел Мамаев, Татьяна Москалькова, Приговор, новости РБК
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