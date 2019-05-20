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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор

Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор. Об этом в своем Instagram сообщила адвокат футболиста Татьяна Стуколова.

Адвокат Кокорина и его брата Кирилла — Вячеслав Барик — сказал «РИА Новости», что суд неправильно применил закон, что привело к несправедливости приговора. По его словам, это является основанием для его изменения.

Кроме того, апелляционную жалобу на решение суда подала прокуратура, рассказала Стукалина ТАСС. Как пояснила адвокат, действия гособвинения коснулись также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаев и Протасовицкий проведут в колонии 6,5 месяца, а братья Кокорины — на месяц больше.

Всех четверых арестовали в октябре прошлого года после драк с двумя чиновниками и водителем ведущей «Первого канала» в центре Москвы.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, обжалование приговора
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