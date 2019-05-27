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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok заявил о планах передать прошение об участии Калви в ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., надеется принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом РБК сообщили в Baring Vostok.

«Калви также давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях. Соответствующее прошение будет подано в Следственный комитет в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

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Уточняется, что Baring Vostok, в портфеле которого находятся 39 компаний, ежегодно участвует в ПМЭФ. В фонде добавили, что форум является удобной площадкой для переговоров с инвесторами и партнерами, а также возможностью ответить на вопросы по поводу деятельности фонда в связи с арестом Калви и трех сотрудников Baring Vostok.

Ранее посол США в России Джон Хантсман решил не участвовать в ПМЭФ в 2019 году. Представитель американской дипмиссии в России Андреа Калан рассказала, что причиной стало дело против Калви.

Калви и пять других фигурантов дела Baring Vostok задержали в Москве 15 февраля. По версии следствия, они завысили стоимость акций International Financial Technology Group с 600 тыс. до 3 млрд руб., а также убедили акционера банка «Восточный» погасить этими ценными бумагами долг «Первого коллекторского бюро». В апреле основателя фонда перевели под домашний арест.

Теги: ПМЭФ, Baring Vostok, Майкл Калви
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