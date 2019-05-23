МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Информация о том, что США требуют от Турции к началу июня отказаться от покупки российских ракетных систем С-400, не соответствует действительности. Об этом в ходе визита в Вашингтон заявил замглавы турецкого МИДа Явуз Селим Кыран, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, «на официальном уровне об этом не было речи». Замминистра добавил, что в марте Вашингтон обновил свои предыдущие предложения по поставкам комплексов Patriot, которые не удовлетворили Анкару.

О двухнедельном ультиматуме, который американский Госдеп поставил Турции, 22 мая сообщили источники телеканала CNBC. По их данным, согласно условию Вашингтона Анкара должна приобрести американские комплексы Patriot вместо С-400. В противном случае США потребуют от Турции выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Среди других негативных последствий для Анкары телеканал назвал санкции со стороны Вашингтона и ограничительные меры НАТО.

Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских систем ПВО и готовится к возможным санкциям со стороны Штатов. В Кремле, комментируя сообщение CNBC, подчеркнули, что негативно относятся к любым ультиматумам.