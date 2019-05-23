МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,46 +0,07 EUR Бирж. 71,78 -0,05 Brent 70,37 -0,71% USD Нал. 64,93 64,13 EUR Нал. 72,34 71,43 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1135 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 568,90 -58,60 IMOEX 2 620,15 -0,70% RTSI 1 280,34 -0,96% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $80 (+13,7%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
BRENT $80 (+13,7%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте НОВАТЭКа Бизнес, 11:15 Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали Общество, 11:12 Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Бизнес, 11:12 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 10:59 Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров Бизнес, 10:57 СМИ узнали о нежелании погибшего в авиакатастрофе футболиста менять клуб Спорт, 10:54 СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани Общество, 10:50 Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ Финансы, 10:44 Госсектор стал главным арендатором офисов в «Москва-Сити» Pro, 10:43 Прокуратура проверит разные проходные баллы мальчиков и девочек в Перми Общество, 10:40 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 10:32 #гардероб: из чего состоит стиль Луи Саркози Стиль, 10:31 МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400 Политика, 10:26 Почему личность создателя Bitcoin осталась тайной Крипто, 10:19
Политика ,  
0 
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Информация о том, что США требуют от Турции к началу июня отказаться от покупки российских ракетных систем С-400, не соответствует действительности. Об этом в ходе визита в Вашингтон заявил замглавы турецкого МИДа Явуз Селим Кыран, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, «на официальном уровне об этом не было речи». Замминистра добавил, что в марте Вашингтон обновил свои предыдущие предложения по поставкам комплексов Patriot, которые не удовлетворили Анкару.

О двухнедельном ультиматуме, который американский Госдеп поставил Турции, 22 мая сообщили источники телеканала CNBC. По их данным, согласно условию Вашингтона Анкара должна приобрести американские комплексы Patriot вместо С-400. В противном случае США потребуют от Турции выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Среди других негативных последствий для Анкары телеканал назвал санкции со стороны Вашингтона и ограничительные меры НАТО.

Политика
СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400

Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских систем ПВО и готовится к возможным санкциям со стороны Штатов. В Кремле, комментируя сообщение CNBC, подчеркнули, что негативно относятся к любым ультиматумам.

Соглашение по поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было подписано в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд. В Вашингтоне отмечали, что возможность закупки С-400 страной — членом НАТО угрожает возможности сотрудничества с Анкарой в военно-технической сфере.

Теги: Турция, С-400
Материалы по теме
Турция начала подготовку к санкциям США из-за С-400
Политика
Турция направила в Россию военных для обучения эксплуатации С-400
Политика
Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter