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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Роскачество назвало лучшие детские коляски

Роскачество совместно с экспертами ассоциации ICRT (International Consumer Research and Testing ICRT) провело исследование, чтобы определить лучшие марки детских колясок. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в РБК.

В исследовании участвовали 38 моделей прогулочных колясок от 27 производителей. Специалисты оценивали модели по 176 показателям, разделенным на четыре категории: ежедневное использование, эргономика, хранение и транспортировка, а также безопасность. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что далеко не каждая из моделей колясок может удовлетворить все потребности родителей.

В частности, коляски Diono Traverze, Britax Holiday Double, Maclaren Volo, Silver Cross Jet, Mutsy Nio, Maclaren Techno XT и Pali Aigo ломаются чаще других, считают эксперты.

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Оценивая маневренность колясок на различных участках дороги, специалисты установили, что модели Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+ не подходят для прогулок по узким улочкам. Однако эксперты установили, что для прогулок по тротуарам подходит коляска Graco Stadium Duo, тогда как модель Chicco OhLaLa для этих целей не приспособлена. Специалисты пришли к выводу, что эта коляска способна преодолевать бордюры лучше остальных моделей.

Исследование показало, что для прогулок по траве подходят коляски Bugaboo Cameleon3 Plus и Jane Rider. А для гравия, по мнению экспертов, идеально подходят коляски моделей Mutsy Evo, Jane Rider, Mutsy Nio и Peg Perego Booklet 50 S.

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Как показали результаты испытаний, настраивать сиденье и сажать в него ребенка удобнее всего в колясках Chicco Miinimo 2 и Cybex Balios S. Проще всего настроить ремни было в колясках Bugaboo Cameleon3 Plus, Chicco Miinimo 2, Cybex Balios S, Mama & Papas Urbo 2 и Mutsy Evo. В свою очередь, в колясках CBX Misu, Diono Traverze, Maclaren Techno XT и Maclaren Volo решить вопрос с ремнями крайне тяжело. Хуже всего, по результатам испытаний, коляски показали себя в регулировке высоты подножки — с этой функцией производителям еще стоит поработать, предупредили в Роскачестве.

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По итогам исследования функции регулирования спинки у коляски эксперты пришли к выводу, что довольно сложно регулировать спинку у модели Phil&Teds Go, а проще всего это сделать в Chicco Liteway 3, Cybex Balios S, Mothercare Nanu и Uppababy Vista.

Что касается непосредственно удобства сиденья, выбор родителей и экспертов в оценке «отлично» сошелся только на коляске Stokke Xplory 6, отметили специалисты.

Исследуя удобство ухода за коляской, эксперты Роскачества определили в ходе исследования, что самой неудобной является конструкция колясок Silver Cross Jet, Babyzen YOYO+ и Mothercare Nanu.

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Проще всего собирать коляски Cybex (Eezy S и Eezy S Twist), Diono Traverze и Familidoo Air, а сложнее со сборкой обстояли дела у торговых марок Bugaboo Cameleon3, Joolz Day3 и Peg Perego Booklet 50 S, говорится в исследовании.

Отлично приспособлены для хранения коляски Joolz Day3, Silver Cross Horizon, Thule Sleek, Cybex Balios S и Peg Perego Booklet 50 S. Высокие баллы за транспортировку получили коляски Familidoo Air, Diono Traverze и Cybex Eezy S. В свою очередь, коляску Graco Stadium Duo лучше не перевозить никуда, считают специалисты.

Одними из самых неудобных эксперты признали габаритные модели Graco Stadium Duo, Jane Rider и Uppababy Vista. Легче всего чистить коляски бренда Cybex (Balios S, Eezy S и Eezy S Twist) и коляску Bugaboo Cameleon3 Plus. В 37% случаях в колясках вообще не снимаются чехлы, а материалы колясок оказались неудобны для очистки в 76% случаев, говорится в совместном исследовании экспертов.

Теги: «Роскачество», коляска, дети, исследование
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