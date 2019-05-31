Роскачество назвало лучшие детские коляски

Роскачество совместно с экспертами ассоциации ICRT (International Consumer Research and Testing ICRT) провело исследование, чтобы определить лучшие марки детских колясок. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в РБК.
В исследовании участвовали 38 моделей прогулочных колясок от 27 производителей. Специалисты оценивали модели по 176 показателям, разделенным на четыре категории: ежедневное использование, эргономика, хранение и транспортировка, а также безопасность. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что далеко не каждая из моделей колясок может удовлетворить все потребности родителей.
В частности, коляски Diono Traverze, Britax Holiday Double, Maclaren Volo, Silver Cross Jet, Mutsy Nio, Maclaren Techno XT и Pali Aigo ломаются чаще других, считают эксперты.
Оценивая маневренность колясок на различных участках дороги, специалисты установили, что модели Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+ не подходят для прогулок по узким улочкам. Однако эксперты установили, что для прогулок по тротуарам подходит коляска Graco Stadium Duo, тогда как модель Chicco OhLaLa для этих целей не приспособлена. Специалисты пришли к выводу, что эта коляска способна преодолевать бордюры лучше остальных моделей.