Роскачество назвало лучшие детские коляски

Исследование показало, что для прогулок по траве подходят коляски Bugaboo Cameleon3 Plus и Jane Rider. А для гравия, по мнению экспертов, идеально подходят коляски моделей Mutsy Evo, Jane Rider, Mutsy Nio и Peg Perego Booklet 50 S.

Как показали результаты испытаний, настраивать сиденье и сажать в него ребенка удобнее всего в колясках Chicco Miinimo 2 и Cybex Balios S. Проще всего настроить ремни было в колясках Bugaboo Cameleon3 Plus, Chicco Miinimo 2, Cybex Balios S, Mama & Papas Urbo 2 и Mutsy Evo. В свою очередь, в колясках CBX Misu, Diono Traverze, Maclaren Techno XT и Maclaren Volo решить вопрос с ремнями крайне тяжело. Хуже всего, по результатам испытаний, коляски показали себя в регулировке высоты подножки — с этой функцией производителям еще стоит поработать, предупредили в Роскачестве.

По итогам исследования функции регулирования спинки у коляски эксперты пришли к выводу, что довольно сложно регулировать спинку у модели Phil&Teds Go, а проще всего это сделать в Chicco Liteway 3, Cybex Balios S, Mothercare Nanu и Uppababy Vista.

Что касается непосредственно удобства сиденья, выбор родителей и экспертов в оценке «отлично» сошелся только на коляске Stokke Xplory 6, отметили специалисты.

Исследуя удобство ухода за коляской, эксперты Роскачества определили в ходе исследования, что самой неудобной является конструкция колясок Silver Cross Jet, Babyzen YOYO+ и Mothercare Nanu.

Проще всего собирать коляски Cybex (Eezy S и Eezy S Twist), Diono Traverze и Familidoo Air, а сложнее со сборкой обстояли дела у торговых марок Bugaboo Cameleon3, Joolz Day3 и Peg Perego Booklet 50 S, говорится в исследовании.

Отлично приспособлены для хранения коляски Joolz Day3, Silver Cross Horizon, Thule Sleek, Cybex Balios S и Peg Perego Booklet 50 S. Высокие баллы за транспортировку получили коляски Familidoo Air, Diono Traverze и Cybex Eezy S. В свою очередь, коляску Graco Stadium Duo лучше не перевозить никуда, считают специалисты.

Одними из самых неудобных эксперты признали габаритные модели Graco Stadium Duo, Jane Rider и Uppababy Vista. Легче всего чистить коляски бренда Cybex (Balios S, Eezy S и Eezy S Twist) и коляску Bugaboo Cameleon3 Plus. В 37% случаях в колясках вообще не снимаются чехлы, а материалы колясок оказались неудобны для очистки в 76% случаев, говорится в совместном исследовании экспертов.