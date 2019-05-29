Роскачество обнаружило в фарше вызывающие пищевое заболевание бактерии

Роскачество завершило исследование фарша «Домашний» из свинины и говядины. Эксперты отобрали 17 наиболее популярных торговых марок, производящих этот фарш. В некоторых образцах были обнаружены патогенные для человека бактерии. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в РБК.

В исследовании приняла участие продукция из Московской, Ленинградской, Белгородской, Кировской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Великого Новгорода. На момент закупки цена за один килограмм готового фарша «Домашний» составляла от 200 до 430 руб.

Весь фарш прошел испытания по 68 показателям качества и безопасности. В частности, его проверили на наличие тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов и антибиотиков. Также в продукции проверили массовую долю общего белка и жира, оценили внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения.

«По результатам исследований в фарше эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Фарш также проверялся и на количество фосфатов <...> По данному пункту нарушений также выявлено не было: количество фосфора не превышало допустимого уровня», — говорится в исследовании.

При этом в фарше торговых марок «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» были обнаружены листерии (L.monocytogenes) — патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание — листериоз.