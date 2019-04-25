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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы

Роскачество провело исследование рынка утюгов и парогенераторов, оценив в общей сложности более 30 моделей. Итоги проверки поступили в РБК. Рейтинг аппаратов специалисты Роскачества составили вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT — International Consumer Research and Testing).

Для исследования были отобраны 25 моделей утюгов и 13 парогенераторов, их проверили по 38 показателям, в том числе на способность разглаживать разные виды тканей, выносливость и функциональность аппаратов, безопасность, время нагрева и остывания, а также скольжение и удобство использования.

Так, для проверки качества глажки эксперты использовали робота, которые гладил на специальной установке вещи из хлопка, полиэстера и джинсы, тестируя разные температурные режимы. Специалисты пришли к выводу, что и утюги, и парогенераторы одинаково легко разглаживали простую ткань, но не джинсовую.

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Также модели проверялись на количество пара (выяснилось, что показатель не зависит от мощности прибора) и скорость его набора, на работоспособность (утюги работали 252 часа, проходя через все этапы использования) и удобство использования (большинство производителей утюгов выпускают модели, подходящие и для правшей, и для левшей). Проверка на скольжение показала, что эта характеристика не зависит от материала, из которого сделана подошва утюга — будь то алюминий, эмаль, нержавеющая сталь или смешанные покрытия. Подошвы аппаратов проверяли и на подверженность царапинам, используя различные губки разной жесткости вплоть до скотча-брайта (с этой проверкой справились утюги 17 из 38 моделей).

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Специалисты также составили рейтинг с учетом соотношения цены и качества. Стоимость парогенератора, который занял в списке первое место, в шесть раз превышает стоимость утюга на второй строчке.

По итогам исследования в тройку лидеров вошли парогенератор Philips GC9640/60, утюг Philips GC4543/30 Azur и утюг Philips GC4564/20 Azur. Последние строчки рейтинга заняли утюг Philips GC1436/20 Comfort и утюг с парогенератором Braun IS 2043 CareStyle.

Теги: Роскачество
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