Роскачество дало советы по выбору мороженого

Эксперты Роскачества рекомендовали при выборе мороженого в первую очередь обращать внимание на этикетку. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В соответствии с ГОСТом, в основу продукта закладывают молоко либо сливки, сливочное масло и яйца, а также натуральные стабилизаторы и ароматизаторы.

Молоко должно быть более 40%, а надпись «пальмовое масло» на упаковке свидетельствует о том, что продукт молокосодержащий, он должен стоить дешевле мороженого, в состав которого входят молочные жиры.

Ведомство отмечает, что выбрать мороженое без стабилизатора не получится — это естественный ингредиент продукта, который помогает ему сохранить форму. Эксперты перечислили безопасные для здоровья загустители, в числе которых — альгинат натрия, пектин, целлюлоза и ряд других стабилизаторов. При этом, отмечает Роскачество, вместо Е-добавок можно выбрать продукт с натуральными компонентами, такими как желатин и агар-агар.

В пломбире жирность может достигать 20%, в сливочном мороженом варьируется от 8 до 11,5%, а в молочном этот показатель не превышает 7,5%. Также эксперты рекомендуют обращать внимание на цвет продукта: чем выше процент жирности, тем он желтее.