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Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов. В ходе веерного исследования специалисты проверили на наличие пестицидов и содержание полезных элементов продукцию 16 отечественных и 23 импортных производителей (из Канады, Италии, Германии, Чехии, Великобритании, Польши и Бельгии), говорится в исследовании Роскачества, поступившем в РБК.

Эксперты пришли к выводу, что вся исследованная продукция оказалась безопасной и нетоксичной. Как показали результаты испытаний, в продукции отсутствовали тяжелые металлы, радионуклиды, микотоксины и следы антибиотиков. При этом повышенным требованиям Роскачества соответствовали лишь два корма — Perfect Fit и Purina one. 

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Также результаты исследования показали, что проверенный корм не был заражен вредителями хлебных запасов. Хуже обстояло дело с наличием металломагнитной стружки, которая может попадать в корм при переработке муки и потом травмировать пищеварительный тракт собаки. В частности, нарушения допущены в корме «Верные друзья», где специалисты выявили 54 мг на 1 кг стружки, что превышает норму почти в три раза.

Согласно результатам, все сухие корма оказались питательной пищей для собак: количество жира, белка и углеводов в них находится в пределах рекомендуемых норм.

Также результаты испытаний показали, что сухие корма содержат достаточное количество микро- и макроэлементов, рекомендованное нормами потребления Ветеринарных правил и FEDIAF. В частности, количество этих элементов, соответствующее маркировке, специалисты обнаружили лишь в нескольких марках сухих кормов: «365 дней», Chappi, Happy dog, Orijen, Perfect fit и Purina ONE. 

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Что касается витаминов, то количество A, D и E везде было оптимальным, однако в трех случаях оно расходилось с указанным в маркировке. При этом витамина PP (ниацин) и B6 было недостаточно в трех кормах: «Каждый день», «Оскар» и Savarra.

Согласно выводу экспертов, формулировка «Богат витаминами» является маркетинговым ходом. Специалисты рекомендуют владельцам питомцев не верить слову «богат» без конкретики о содержании витаминов.

Помимо прочего, в кормах 11 торговых марок эксперты зафиксировали недостаток  аминокислот, необходимых организму собак для оптимального взаимодействия и участия в синтезе белка. Исследование показало, что примерно 28% проверенного корма для собак не является сбалансированным.

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Эксперты Роскачества заявили о необходимости помнить, что указанные сроки годности применимы к закрытой упаковке, а хранить пакет открытым долго нельзя. Специалисты напомнили о наличии показателей, которые косвенно могут указывать на то, что к концу срока годности корм может испортиться, из-за чего на вкус он станет прогорклым. В ходе исследования отклонения по этим показателям были выявлены в двух кормах: «Оскар» и «То, что надо».

Теги: Роскачество, исследование, домашние животные
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