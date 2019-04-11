Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов. В ходе веерного исследования специалисты проверили на наличие пестицидов и содержание полезных элементов продукцию 16 отечественных и 23 импортных производителей (из Канады, Италии, Германии, Чехии, Великобритании, Польши и Бельгии), говорится в исследовании Роскачества, поступившем в РБК.

Эксперты пришли к выводу, что вся исследованная продукция оказалась безопасной и нетоксичной. Как показали результаты испытаний, в продукции отсутствовали тяжелые металлы, радионуклиды, микотоксины и следы антибиотиков. При этом повышенным требованиям Роскачества соответствовали лишь два корма — Perfect Fit и Purina one.

Также результаты исследования показали, что проверенный корм не был заражен вредителями хлебных запасов. Хуже обстояло дело с наличием металломагнитной стружки, которая может попадать в корм при переработке муки и потом травмировать пищеварительный тракт собаки. В частности, нарушения допущены в корме «Верные друзья», где специалисты выявили 54 мг на 1 кг стружки, что превышает норму почти в три раза.

Согласно результатам, все сухие корма оказались питательной пищей для собак: количество жира, белка и углеводов в них находится в пределах рекомендуемых норм.