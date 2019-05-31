Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста главы правления Facebook

Группа акционеров компании Facebook не смогла добиться отстранения основателя социальной сети Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров компании. Об этом сообщает CNBC.

Данное предложение было озвучено авторами инициативы на годовом собрании компании, однако большинством голосов оно было отклонено. Одновременно с этим акционеры утвердили компенсации, запрошенные для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение $20 млн на обеспечение безопасности Цукерберга, а также его семьи и дома.

Ранее несколько американских инвестиционных фондов уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook, однако их попытки не увенчались успехом.

В марте 2018 года стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Вмешательство могло коснуться в общей сложности 87 млн пользователей соцсети. Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. После этого компания потеряла всех клиентов и заявила о банкротстве.

Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала во вред.

В январе газета The Washington Post сообщила, что американская Федеральная торговая комиссия допустила взимание штрафа с компании в размере более чем $22,5 млн из-за недобросовестной защиты персональных данных.