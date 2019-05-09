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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Сооснователь Facebook заявил о необходимости разрушить монополию соцсети
У главы Facebook Марка Цукерберга слишком много власти, считает один из основателей соцсети Крис Хьюз. Он призвал власти США вмешаться в ситуацию и «покончить с монополией».
Крис Хьюз (Фото: Adam Hunger / Reuters)

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз заявил, что у действующего главы соцсети Марка Цукерберга больше влияния, чем у кого-либо в правительстве или частном секторе. В своей колонке для The New York Times Хьюз пишет, что власти США должны призвать Цукерберга к ответу и покончить с монополией Facebook.

«Правительство должно привлечь Марка к ответственности. Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту Facebook и игнорировали свою ответственность по обеспечению защиты американцев и конкурентоспособности рынков», — заявил Хьюз.

По его словам, Цукерберг владеет 60% голосующих акций Facebook и может лично изменять алгоритмы, которые влияют на то, какие новости видят пользователи, какие настройки приватности они могут установить и какие сообщения дойдут до получателя. По словам сооснователя Facebook, Цукерберг не только устанавливает правила для пользователей соцсети, но и может «закрыть конкурентов», купив, заблокировав или скопировав их.

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Американцы — нация с традицией «обуздания монополий» вне зависимости от благих намерений их лидеров, считает Хьюз. Власть Цукерберга он назвал беспрецедентной и неамериканской. На монополию Facebook указывает статистика, убежден Хьюз. Он привел данные о том, что около 70% граждан США пользуются соцсетями каждый день, при этом большая их часть заходят на сайты, принадлежащие Facebook (компания также владеет мессенджером WhatsApp и Instagram).

Хьюз также напомнил о деле против IBM в 1970 годах, тогда Минюст США обвинил компанию в незаконной монополии на продажи персональных компьютеров. Несмотря на то, что дело закончилось «ничьей», IBM прекратила прекратила привязывать свою операционную систему к «железу», добавил Хьюз. По его словам, того же эффекта можно добиться и в случае с Facebook — даже в случае, если иск против компании не будет удовлетворен.

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При этом, Хьюз называет Цукерберга «добрым, хорошим человеком». «Но я зол, что его внимание к росту [компании] привело к тому, что он пожертвовал безопасностью и вежливостью ради кликов», — пишет сооснователь Facebook.

Он добавил, что разочарован в себе и ранней команде Facebook за то, что они не задумывались как алгоритмы, отвечающие за новостную ленту» могут повлиять на культуру, выборы и расширить возможности лидеров националистов. «И я беспокоюсь, что Марк окружил себя командой, которая укрепляет его убеждения, а не бросает им вызов».

Хьюз был в команде Facebook с 2004 года, в 2007 году он покинул проект чтобы присоединиться к предвыборной кампании Барака Обамы. В частности, он работал над сайтом политика и веденем его социально-информационной кампании.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Facebook, Марк Цукерберг
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