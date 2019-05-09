Сооснователь Facebook заявил о необходимости разрушить монополию соцсети

У главы Facebook Марка Цукерберга слишком много власти, считает один из основателей соцсети Крис Хьюз. Он призвал власти США вмешаться в ситуацию и «покончить с монополией».

Крис Хьюз (Фото: Adam Hunger / Reuters)

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз заявил, что у действующего главы соцсети Марка Цукерберга больше влияния, чем у кого-либо в правительстве или частном секторе. В своей колонке для The New York Times Хьюз пишет, что власти США должны призвать Цукерберга к ответу и покончить с монополией Facebook.

«Правительство должно привлечь Марка к ответственности. Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту Facebook и игнорировали свою ответственность по обеспечению защиты американцев и конкурентоспособности рынков», — заявил Хьюз.

По его словам, Цукерберг владеет 60% голосующих акций Facebook и может лично изменять алгоритмы, которые влияют на то, какие новости видят пользователи, какие настройки приватности они могут установить и какие сообщения дойдут до получателя. По словам сооснователя Facebook, Цукерберг не только устанавливает правила для пользователей соцсети, но и может «закрыть конкурентов», купив, заблокировав или скопировав их.

Американцы — нация с традицией «обуздания монополий» вне зависимости от благих намерений их лидеров, считает Хьюз. Власть Цукерберга он назвал беспрецедентной и неамериканской. На монополию Facebook указывает статистика, убежден Хьюз. Он привел данные о том, что около 70% граждан США пользуются соцсетями каждый день, при этом большая их часть заходят на сайты, принадлежащие Facebook (компания также владеет мессенджером WhatsApp и Instagram).