Инвесторы поддержали идею снять Цукерберга с поста главы совдира Facebook

Хотя шансы на то, что предложение будет воплощено в жизнь, небольшие — большинство голосов принадлежат самому Цукербергу, — такой шаг может привести к усилению контроля над управлением компании

Марк Цукерберг (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Несколько американских инвестиционных фондов, владеющих долями в Facebook Inc., поддержали инициативу других инвесторов компании сместить основателя и главного исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

С таким предложением в июне выступил хедж-фонд Trillium Asset Management, один из акционеров Facebook. Теперь идею поддержали казначейства Род-Айленда, Иллинойса и Пенсильвании, а также ревизор городского пенсионного фонда Нью-Йорка Скотт Стрингер (является главным ревизором города).

Однако позиция этих организаций и официальных лиц, как поясняет WSJ, никакого практического влияния на Цукерберга и его положение в компании не возымеет: у Facebook есть акции двух классов — A и B, при этом ценные бумаги класса B дают в десять раз больше голосующих прав, чем акции класса A. Так, в распоряжении генерального директора Facebook сейчас находится большая часть акций B. По данным газеты, Цукерберг контролирует 59,9% всех голосов.

Тем не менее, поддержка фондами этой инициативы «после череды ошибок и противоречий [со стороны руководства компании]», по данным газеты, усиливает контроль корпоративного управления над Facebook и отражает мнение некоторых инвесторов о том, что Цукербергу необходима помощь в управлении компанией. Сейчас же Цукерберг фактически управляет ей в одиночку и может не прислушиваться к мнению инвесторов.​

«Наличие независимого главы совета директоров жизненно необходимо, чтобы Facebook смогла выбраться из передряги, в которую попала, и восстановить доверие как со стороны американцев, так и со стороны инвесторов», — прокомментировал Стрингер телеканалу CNBC. Reuters указывает, что недовольство инвесторов вызвали скандалы с вмешательством в выборы в США с использованием соцсети, а также с тем, как персональные данные пользователей оказались у компании Cambridge Analytica.

На голосование предложение будет вынесено в мае 2019 года, уточняет агентство.

В Facebook отказались от комментариев.

В сентябре Facebook Inc. рассказала о том, что специалисты обнаружили на сайте социальной сети уязвимость, которая затронула почти 50 млн аккаунтов соцсети. Удалось ли хакерам в результате атаки получить доступ к учетным записям, в компании не уточнили. Однако меры предосторожности, по словам вице-президента соцсети Гая Розена, уже приняли. На следующий день после этого Bloomberg подсчитал, что на фоне сообщений об атаке Цукерберг потерял $2 млрд.