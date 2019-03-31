Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети

Для эффективной работы интернета необходима «общая глобальная программа» регулирования, считает Марк Цукерберг. Она, по его мнению, должна охватить проблемы распространения вредоносного контента и защиты данных пользователей

Основатель и генеральный директор Facebook Inc. Марк Цукерберг призвал правительства и регулирующие органы стран принять единые новые глобальные правила по регулированию интернета. Его заявление опубликовано на сайте, где компания выкладывает новости и пресс-релизы.

В нем Цукерберг высказывает четыре инициативы. Часть из них направлена на координацию контента, в котором присутствуют ненавистнические или насильственные идеи. Другая — говорит о необходимости введения правил в отношении материалов о выборах. Также основатель Facebook указывает на важность сохранения конфиденциальности персональных данных и проблемы с переносимостью информации на другие платформы. Во всех этих сферах, уверен Цукерберг, нужно «новое регулирование».

«Я считаю, что мы нуждаемся в более активной роли правительств и регулирующих органов [в координации интернета]. Обновляя правила для Сети, мы можем сохранить лучшее, что в ней есть: для людей — свободу самовыражаться, а для предпринимателей — создавать новые вещи, а также защищать общество от более глобального вреда», — указал Цукерберг.

Facebook, по его словам, уже работает с правительствами ряда стран (в том числе французскими чиновниками) над обеспечением эффективности систем анализа контента. Социальная сеть, отметил Цукерберг, «дает каждому возможность высказаться», и ее представители «несут ответственность за безопасность людей», которые пользуются такими услугами. «Это означает принятие решений о том, что считать пропагандой терроризма, ненавистническими высказываниями и многим другим», — пояснил предприниматель, заметив, что Facebook постоянно пересматривает свою политику в этой области с экспертами, однако безупречной в масштабах соцсети ее сделать сложно. «Я пришел к выводу, что мы не должны принимать столько важных решений самостоятельно. Поэтому мы создаем независимый орган, чтобы люди могли обжаловать наши решения», — рассказал Цукерберг.

В случае вредоносного контента интернет-компании, по его мнению, должны нести ответственность за соблюдение необходимых стандартов. Но в ситуациях, когда люди используют десятки различных платформ обмена, у каждой из которых своя политика, удалить весь вредоносный контент из интернета нельзя, считает Цукерберг. «Нужен более стандартизированный подход», — уверен предприниматель.