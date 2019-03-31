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Технологии и медиа ,  
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Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети
Для эффективной работы интернета необходима «общая глобальная программа» регулирования, считает Марк Цукерберг. Она, по его мнению, должна охватить проблемы распространения вредоносного контента и защиты данных пользователей

Основатель и генеральный директор Facebook Inc. Марк Цукерберг призвал правительства и регулирующие органы стран принять единые новые глобальные правила по регулированию интернета. Его заявление опубликовано на сайте, где компания выкладывает новости и пресс-релизы.

В нем Цукерберг высказывает четыре инициативы. Часть из них направлена на координацию контента, в котором присутствуют ненавистнические или насильственные идеи. Другая — говорит о необходимости введения правил в отношении материалов о выборах. Также основатель Facebook указывает на важность сохранения конфиденциальности персональных данных и проблемы с переносимостью информации на другие платформы. Во всех этих сферах, уверен Цукерберг, нужно «новое регулирование».

«Я считаю, что мы нуждаемся в более активной роли правительств и регулирующих органов [в координации интернета]. Обновляя правила для Сети, мы можем сохранить лучшее, что в ней есть: для людей — свободу самовыражаться, а для предпринимателей — создавать новые вещи, а также защищать общество от более глобального вреда», — указал Цукерберг.

Facebook, по его словам, уже работает с правительствами ряда стран (в том числе французскими чиновниками) над обеспечением эффективности систем анализа контента. Социальная сеть, отметил Цукерберг, «дает каждому возможность высказаться», и ее представители «несут ответственность за безопасность людей», которые пользуются такими услугами. «Это означает принятие решений о том, что считать пропагандой терроризма, ненавистническими высказываниями и многим другим», — пояснил предприниматель, заметив, что Facebook постоянно пересматривает свою политику в этой области с экспертами, однако безупречной в масштабах соцсети ее сделать сложно. «Я пришел к выводу, что мы не должны принимать столько важных решений самостоятельно. Поэтому мы создаем независимый орган, чтобы люди могли обжаловать наши решения», — рассказал Цукерберг.

В случае вредоносного контента интернет-компании, по его мнению, должны нести ответственность за соблюдение необходимых стандартов. Но в ситуациях, когда люди используют десятки различных платформ обмена, у каждой из которых своя политика, удалить весь вредоносный контент из интернета нельзя, считает Цукерберг. «Нужен более стандартизированный подход», — уверен предприниматель.

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В связи с этим «сторонним органам» он предложил устанавливать определенные стандарты, регулирующие распространение вредоносного контента. В соответствии с ними, полагает Цукерберг, впоследствии и надо проверять работающие в интернете компании.

Помимо этого, такие организации основатель Facebook призвал обязать ежеквартально публиковать отчеты ​по поводу удаленного вредоносного контента.

Также «[регулирующее] законодательство важно для защиты выборов», считает бизнесмен. «Законы о политической рекламе в интернете в первую очередь касаются кандидатов и процесса голосования, а не разногласий по политическим вопросам», — отметил он, также указав, что некоторые законы применяются только во время выборов, хотя информационные кампании не прекращаются. «Мы считаем, что законодательство должно быть обновлено, чтобы отражать реальные угрозы и устанавливать стандарты для всей отрасли», — заявил Цукерберг.

Кроме того, «в согласованной на глобальном уровне основе» нуждается защита данных пользователей, говорит предприниматель. Базой для «всеобъемлющего регулирования конфиденциальности», по мнению основателя Facebook, может стать Общий регламент ЕС о защите данных. «Думаю, для интернета было бы хорошо, если бы больше стран приняли такое регулирование», — отметил Цукерберг.

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В заключении гендиректор компании обратил внимание на то, что гарантировать эффективную работу интернета, по его мнению, сможет только «общая глобальная программа» регулирования [Сети], а не разрозненные меры, которые в различны для пользователей разных стран.

«Нам нужны четкие правила по поводу того, когда информация может использоваться для служения общественным интересам и как она должна применяться относительно новых технологий, например, таких как искусственный интеллект», — отметил Цукерберг.​

Регламент ЕС, о котором он говорил, вступил в силу на территории стран Евросоюза весной прошлого года. Его целью в Брюсселе называли необходимость повысить уровень защиты персональных данных внутри государств блока. Среди требований закона к компаниям — не хранить данные дольше чем нужно, периодически проводить аудит данных и удалять неиспользуемые, а также принять ответственность за обработку персональной информации.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Facebook, интернет-регулирование
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