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Политика ,  
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Указ о назначении зама Климкина в администрацию пропал с сайта Зеленского
Указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента был подписан Зеленским накануне. Однако, по данным СМИ, она согласилась быть только уполномоченным по международным судам Украины в отношении России
Елена Зеркаль (Фото: Українські Новини / YouTube)

Опубликованный накануне указ о назначении замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль замглавы администрации президента пропал с сайта главы государства.

В разделе «Документы» на сайте президента в настоящий момент указа о назначении Зеркаль под номером 309/2019 нет.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Владимира Зеленского пишет, что Зеркаль отказалась занять пост. По данным издания, Зеркаль соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России.

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Зеленский назначил Зеркаль замглавы администрации накануне, 21 мая. Также заместителями стали владелец студии GoodMedia Кирилл Тимошенко, сценарист студии «Квартал 95» Юрий Костюк и экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка. Администрацию президента возглавил советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Зеркаль была назначена замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году, до этого возглавляла различные департаменты в Минюсте страны.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, МИД Украины
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