В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — сказал Пристайко.

Ранее Зеленский отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией.

Однако глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что переговоры с Москвой необходимы. «Я думаю, что Россия согласится рано или поздно [на диалог], вопрос в том — когда и на каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — отметил он.