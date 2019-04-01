Кремль ответил на главный вопрос Зеленского к Путину

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии в Кремле считают недопустимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так представитель Владимира Путина прокомментировал вопрос, который кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский хотел бы задать российскому лидеру.

По словам Зеленского, он задал бы Путину вопрос: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?».

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие территории, — подчеркнул Дмитрий Песков. — Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. <...> Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым». Представитель Кремля добавил, что «эта тема закрыта раз и навсегда», а использование слов оккупация и аннексия в этом контексте «абсолютно неприменимо».

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По итогам подсчета 70% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,46% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 16,18%.