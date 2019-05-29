Посольство увидело бандитизм в требовании снять иммунитет с Краснощекова

Посольство увидело бандитизм в требовании снять иммунитет с Краснощекова

Посол России в Сербии Александр Чепурин считает, что намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, является «бандитской попыткой полностью исказить картину случившегося». Соответствующий комментарий опубликован в Facebook дипмиссии.

Отмечается, что посольство будет добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности «косовоалбанских беспредельщиков».

Кроме того, Чепурин в Twitter возмутился, что приштинские власти «противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» Краснощекова. По его словам, это «находится за пределами человеческого понимания».

Ранее ТАСС сообщили в посольстве, что Краснощеков будет переведен в Военно-медицинскую академию в Белграде.