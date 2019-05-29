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Посольство увидело бандитизм в требовании снять иммунитет с Краснощекова

Посол России в Сербии Александр Чепурин считает, что намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, является «бандитской попыткой полностью исказить картину случившегося». Соответствующий комментарий опубликован в Facebook дипмиссии.

Отмечается, что посольство будет добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности «косовоалбанских беспредельщиков».

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Кроме того, Чепурин в Twitter возмутился, что приштинские власти «противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» Краснощекова. По его словам, это «находится за пределами человеческого понимания».

Ранее ТАСС сообщили в посольстве, что Краснощеков будет переведен в Военно-медицинскую академию в Белграде.

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29 мая главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребовал снять дипломатический иммунитет с Краснощекова. Он утверждал, что россиянин входит в число подозреваемых в совершении преступления и воспрепятствовании должностному лицу.

Краснощеков был задержан 28 мая в ходе операции косовских полицейских в населенных сербами муниципалитетах на севере территории. В миссии ООН уточнили, что задержаны два ее сотрудника, обоих доставили в больницу с травмами. Позднее в тот же день россиянина освободили.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как провокацию Приштины, направленную на «устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем».

Теги: Косово, Посольство
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СК начал проверку ареста российского сотрудника ООН в Косово
Общество
Прокурор в Косово попросил снять иммунитет с российского сотрудника ООН
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден
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