Постпред России счел обвинения США по ядерным испытаниям дымовой завесой

США обвиняют Россию в нарушении договора о запрете ядерных испытаний, чтобы отвести критику от себя, заявил дипломат, назвав это «нечистоплотным приемом». Вашингтон этот договор подписал, но не ратифицировал

Михаил Ульянов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Ядерные полигоны в США находятся в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает «РИА Новости».

«Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает», — сказал дипломат, назвав заявления США «дымовой завесой».

Он добавил, что власти США заявили, что не собираются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в среду руководитель разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли-младший заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания в рамках ДВЗЯИ.

Подписавшие договор страны обязуются отказаться от любых испытаний, в результате которых высвобождается ядерная энергия, этот принцип в англоязычных публикациях получил название zero-yield («нулевого выхода энергии»). Глава разведуправления Пентагона говорил о том, что Россия не соблюдает это положение.

Как заявил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, договор не запрещает испытания, при которых не запускается цепная реакция и не формируется ядерный взрыв. Россия их проводит, добавил он, и это не является нарушением условий.

Газета Wall Street Journal в статье о заявлении Эшли-младшего пишет, что чиновники администрации США отказались уточнять, какого масштаба испытания, по их сведениям, проводит Россия и какова мощность взрывов. Они также не стали уточнять, поднимал ли Вашингтон этот вопрос на переговорах с Москвой.

Договор отказались подписать Индия, Пакистан, Израиль и КНДР среди прочих. США договор подписали, но не ратифицировали. Из-за отсутствия подписей или ратификации со стороны в том числе и этих стран договор не может вступить в силу.