Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, человек с подобными заболеваниями сможет усыновить ребенка, если он «проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений».

В июне 2018 года Конституционный суд России разрешил семейной паре, в которой есть ВИЧ-инфицированная женщина, усыновить ребенка. Трехлетний мальчик является сыном сестры жены, и он проживал с ними с самого рождения. Суд со ссылкой на данные ООН отмечал, что это заболевание не передается через присутствие или контакт через воздух, еду и воду, а через конкретные частные контакты.

В декабре того же года правительство одобрило законопроект, который разрешил больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. 21 мая 2019 года Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении.