Госдума разрешила усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С

Госдума разрешила усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита (ВИЧ) или вирусом гепатита С, усыновлять детей. Это следует из карточки законопроекта, которая размещена на сайте нижней палаты парламента.

В документе говорится, что новые правила будут касаться тех семей, где ребенок уже проживает с инфицированными родителями.

Также в нем отмечается, что каждый случай будет исключительным, а суд при принятии решения должен исходить из совокупности обстоятельств и руководствоваться интересами ребенка.

В июне прошлого года Конституционный суд разрешил женщине с ВИЧ и гепатитом С усыновить ребенка. После этого Минпросвещения разработало законопроект, разрешающий усыновлять детей людям с заболеваниями из составленного правительством перечня. В начале декабря правительство одобрило законопроект и внесло его в Госдуму.